Panucci e Cambiaso: "Inter favorita per lo scudetto, ma la Champions..."

Due grandi protagonisti del calcio italiano, Esteban Cambiasso e Christian Panucci, si sono raccontati ai microfoni di Betsson Sport, condividendo aneddoti inediti sulle loro carriere, esperienze internazionali e previsioni sul campionato di Serie A. Giocare in squadre diverse e con sistemi di gioco differenti è sempre una sfida. Lo sa bene Christian Panucci, che ha ricordato il periodo trascorso al Milan: “La cosa più difficile è stata imparare l’elastico difensivo con quattro grandi giocatori come Paolo Maldini, Franco Baresi, Alessandro Costacurta e Mauro Tassotti. È stato complicato, ma un’esperienza di crescita incredibile”. Quando si parla dei migliori compagni di squadra, le risposte dei due ex campioni non lasciano dubbi. Panucci ha indicato due nomi leggendari: “All’Inter il più forte con cui ho giocato è stato Ronaldo, in assoluto il miglior giocatore che ho visto in campo. Alla Roma, invece, Francesco Totti, un autentico fuoriclasse”.