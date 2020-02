Panchina d'oro, premio speciale per il settore tecnico a Mihajlovic

IL RICONOSCIMENTO

Premio Speciale per il Settore Tecnico al tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic nell'ambito della cerimonia per la Panchina d'oro. A ritirare il riconoscimento il ds rossoblù Riccardo Bigon. "Lui è tornato in ospedale per le prove virali - ha spiegato Bigon - voleva esserci, ci teneva molto". "Nel momento più drammatico della sua vita ha ricordato quanto sia importante donare e donarsi, trasmettendo alla sua squadra la sua voglia di lottare, affrontando la vita a muso duro, con lo sguardo dritto al futuro", le parole - riportate da tuttomercatoweb - del capo del settore tecnico della Figc, Demetrio Albertini, che ha consegnato il premio.

"Il suo esempio nell'affrontare la sua battaglia ha dato forza a chi sta conducendo la sua stessa lotta - ha aggiunto Bigon - Con lui abbiamo toccato con mano quanto sia importante la figura di un allenatore in una squadra. Porto i ringraziamenti del mister a tutti. Il mio ringraziamento va allo staff di mister Mihajlovic: in queste difficoltà, loro hanno fatto un grandissimo lavoro".

PANCHINA D'ARGENTO A LIVERANI (LECCE)

Il tecnico del Lecce Fabio Liverani ha vinto la panchina d'argento 2018/19, quale miglior tecnico in serie B per la promozione in serie A raggiunta alla guida dei salentini. "Per me è un onore vincere questo premio - ha commentato Liverani - Ho iniziato da poco questo percorso però ricevere questo riconoscimento da chi fa questo mestiere da tanti anni è un orgoglio. Questo premio per me è un punto di partenza per il futuro e lo condivido col mio staff e i miei giocatori".



PANCHINA D'ORO LEGA PRO A CASERTA (JUVE STABIA)

La 'Panchina d'oro' per la Lega Pro in relazione alla stagione 2018-2019, è stata assegnata all'allenatore della Juve Stabia, Fabio Caserta. "E' un motivo di orgoglio per me che sono un allenatore molto giovane ricevere questo premio dai colleghi - ha raccontato Caserta - Ringrazio il mio staff e i giocatori avuti a disposizione la passata stagione".



PANCHINA D'ORO DONNE A BAVAGNOLI (ROMA)

E' l'allenatrice della Roma Elisabetta Bavagnoli la vincitrice della 'Panchina d'oro' per il calcio femminile. Il premio 'Panchina d'argento' per la Serie B femminile per la stagione 2018-2019 e' stato assegnato invece ad Alessandro Pistolesi dell'Empoli Ladies.

PREMIO FAVINI PER IL MIGLIOR SETTORE GIOVANILE A SAMADEN (INTER)

Roberto Samaden, responsabile del settore giovanile dell'Inter, è il vincitore del premio 'Mino Favini'. "Sono molto contento che si parli di giovani in questo evento, e che ci sia un premio dedicato a loro", ha dichiarato Samaden

PANCHINE D'ORO CALCIO A 5

Per quel che riguarda il calcio a 5 femminile, miglior allenatore per la stagione 2018-2019 è stato giudicato Gianluca Marzuoli del Montesilvano. Fulvio Colini, del Pesaro, per il futsal maschile.