Palmeiras, attimi di terrore: l'aereo rischia di precipitare durante l'atterraggio

Attimi di terrore per il Palmeiras. L'aereo con a bordo la squadra campione del Brasile, lo staff medico, societario e dirigenziale del club ha rischiato di precipitare mentre tentava di atterrare a Mendoza, in Argentina, per il match di Libertadores contro il Godoy Cruz, Il velivolo ha avuto per due volte problemi in fase di atterraggio, al punto che il pilota ha dovuto interrompere la manovra e risalire bruscamente in alta quota. Secondo quanto riferito da fonti del Verdao, più di un componente della comitiva, proveniente da Fortaleza, si è sentito male.