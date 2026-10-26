Chi vince il Pallone d'Oro? Kane ci spera, ma due indizi portano a Mbappé: tutti i retroscena

Un Pallone d'Oro incerto come non accadeva da anni. L'edizione di quest'anno del premio individuale più ambito nel mondo del calcio non ha un chiaro favorito. Ci sono tre fenomeni che si sfidano a suo di gol e giocate: Harry Kane, Kylian Mabppé e Lamine Yamal.
Manca pochissimo al verdetto definitivo che sancirà chi è stato il miglior calciatore della passata stagione e più ci si avvicina alla premiazione e più aumentano le speculazioni sul possibile vincitore. Da Monaco l'entourage di Kane fa filtrare ottimismo: per l'inglese, dopo essere migrato in Germania per vincere col Bayern, alzare il Pallone d'Oro nel cielo di Londra sarebbe la chiusura di un cerchio. La stagione, del resto, è stata da vero fuoriclasse: più 60 gol tra club e nazionale, trascinata fino alla semifinale del Mondiale.
Dall'altro lato del ring c'è Mbappé. Anche il fuoriclasse francese ha segnato ha raffica nell'ultimo anno, ma ha chiuso l'anno con "zero titoli", come direbbe il suo allenatore. Certo, il titolo di capocannoniere e il percorso con la Francia al Mondiale pesano. E per questo le sue quotazioni non sono al ribasso, anzi. A dar maggior credibilità alla candidatura dell'ex Psg ci sono altri due retroscena.
Il primo riguarda la presenza dell'attaccante alla cerimonia di Londra: un passaggio non scontato visto il boicottaggio totale dell'evento da parte del Real dopo il caso Vinicius, che si era sentito derubato del titolo nell'anno in cui a vincere fu Rodri. Da quell'edizione nessun tesserato del Madrid ha presenziato alla consegna del Pallone d'Oro, stasera invece Mbappé ci sarà. Per molti si tratta di un semplice e logico riavvicinamento tra un club molto importante e un evento di grande rilievo nel mondo del calcio; per altri, invece, è un cambio di posizione che sarebbe motivato da una vittoria del calciatore francese. In più, si mormora che Kylian abbia già preparato la festa nella capitale con la sua Ester.
Secondo queste indiscrezioni, a Mbappé andrebbe il Pallone d'Oro mentre i suoi rivali si dovrebbero accontentare di premi "minori": a Lamine Yamal il Trofeo Kopa come milgior giovane, mentre a Kane andrebbe il premio Muller, quello per il miglior attaccante. Ormai manca pochissimo alla cerimonia di Londra: non resta che attendere il verdetto definitivo.