Chi vince il Pallone d'Oro? Kane ci spera, ma due indizi portano a Mbappé: tutti i retroscena

Il primo riguarda la presenza dell'attaccante alla cerimonia di Londra: un passaggio non scontato visto il boicottaggio totale dell'evento da parte del Real dopo il caso Vinicius, che si era sentito derubato del titolo nell'anno in cui a vincere fu Rodri. Da quell'edizione nessun tesserato del Madrid ha presenziato alla consegna del Pallone d'Oro, stasera invece Mbappé ci sarà. Per molti si tratta di un semplice e logico riavvicinamento tra un club molto importante e un evento di grande rilievo nel mondo del calcio; per altri, invece, è un cambio di posizione che sarebbe motivato da una vittoria del calciatore francese. In più, si mormora che Kylian abbia già preparato la festa nella capitale con la sua Ester.