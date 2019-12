Pallone d'Oro 2019, Messi: "Il tempo vola ma non ho smesso di sognare"

SESTO PREMIO

Lionel Messi vince il sesto Pallone d'Oro e dal palco di Parigi racconta tutte le emozioni del momento: "Buonasera a tutti voglio ringraziare tutti i giornalisti che mi hanno votato, i miei compagni, sia al Barcellona che nell'Argentina, che mi hanno fatto passare un anno grandioso, al di là di aver vinto o perso partite e competizioni: siete parte di questo premio. Ieri è stato il decimo anniversario del mio primo Pallone d'Oro, avevo 22 anni, era impensabile per me arrivare oggi ad ottenerne sei, in un momento così diverso: con mia moglie e i miei figli". Tutto l'oro di Messi





























Lionel Messi ha vinto il sesto Pallone d'oro in carriera a 10 anni di distanza dal primo. Ecco com'è cambiata La Pulce da un trofeo all'altro





































Il fuoriclasse del Barcellona ha continuato, non senza un pizzico di commozione: "In tutto questo tempo non ho mai smesso di sognare, di volermi migliorare, di amare il calcio come quando ero piccolo. Sono consapevole dell'età che ho e mi gusto ancora di più questi momenti, in questo momento il tempo vola e tutto scorre rapidissimo e bisogna gustarsi tutto al meglio. Grazie a tutti".

Ancora Messi nel suo elogio dell'umiltà: "Sono felice del momento che sto vivendo, a livello professionale e umano. Voglio migliorarmi ogni anno a livello sportivo, i premi individuali sono importanti ma secondari ma rispetto a quelli di squadra. Mi preparo ogni anno per lottare per ogni competizione, poi non sempre si riesce ma l'importante è provarci".