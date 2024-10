Pallone d'Oro, guerra totale Real Madrid-France Football: con la Uefa sullo sfondo...

Vinicius, Ancelotti e il Real domenica erano pronti a partire per Parigi, il brasiliano aveva anche già allertato parenti e amici per festeggiare assieme nella capitale francese, ma quando lunedì mattina ha saputo che Vinicius non avrebbe vinto, Florentino Perez avrebbe deciso di annullare tutto. A scatenare l'ira del patron blanco sarebbe stato in particolare il ruolo di partner del galà del Pallone d'Oro ricoperto dalla Uefa, che avrebbe alimentato i sospetti del Real che la mancata assegnazione del premio a un suo calciatore non fosse affatto casuale. L'origine di tutto sarebbe quindi il contenzioso con Ceferin sulla Superlega, spiega Marca, il Real ammira molto Rodri e non ha nulla contro il centrocampista del City: la guerra è contro France Football e la Uefa.