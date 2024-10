La beffa di Vinicius Junior: annullati festa e viaggio per i parenti in vista del Pallone d'Oro

"Farò 10 volte meglio. Non sono pronti a ciò che posso fare". Sono queste le parole al vetriolo utilizzate da Vinicius Junior per commentare l'assegnazione del Pallone d'Oro allo spagnolo Rodri. Una decisione che non è andata giù frutto al brasiliano del Real Madrid, deciso a disertare la cerimonia di Parigi insieme al resto della squadra, ma che soprattutto lo ha costretto ad annullare tutti i propri piani riguardanti eventuali festeggiamenti.