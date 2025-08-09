Logo SportMediaset
Amichevoli, Torino travolto dal Valencia

09 Ago 2025 - 23:20

Il Torino torna da Valencia con tre gol sul groppone, l'amichevole al Mestalla finisce con un netto 3-0 per gli spagnoli. La squadra di Marco Baroni subisce la doppietta di Javi Guerra tra la metà del primo tempo e l'inizio della ripresa, in mezzo il momentaneo raddoppio firmato da Rioja. Da segnalare anche l'espulsione per doppia ammonizione di Anjorin, mentre le uniche note liete per il Toro sono l'esordio di Simeone e il ritorno in campo per gli ultimi tre minuti di capitan Zapata, a dieci mesi dall'infortunio. Ora i granata rientreranno sotto la Mole, ma dalla prossima settimana si farà sul serio: i test amichevoli sono terminati, lunedì 18 agosto ci sarà l'esordio in gara ufficiale contro il Modena nei trentaduesimi di finale di Coppa Italia allo stadio Olimpico Grande Torino.

