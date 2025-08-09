Beach soccer: Pisa batte Catania 2-1, è campione d'Italia

La Lenergy Pisa ha vinto il campionato di serie A di beach soccer Figc-Lega nazionale dilettanti, battendo 2-1 la Domusbet.tv Catania nella finale disputata a Cirò Marina (Crotone). Lo scudetto è stato assegnato dopo una tre giorni di gare, iniziata il 7 agosto con le migliori sette compagini della poule scudetto e la prima classificata della Promozione impegnate negli scontri diretti in quarti, semifinali e finali. La partita per il titolo è stata molto tattica ed è stata decisa da tre gol segnati tutti nel secondo tempo. Nel giro di un minuto, Pisa e Catania sono andate a segno con i brasiliani Datinha e Allison. Poi l'azzurro Bertacca ha trovato l'angolo giusto con un diagonale forte e preciso e nell'ultima frazione i neroazzurri hanno controllato l'assalto degli etnei grazie alle parate del nazionale Casapieri.