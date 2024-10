Pallone d'Oro, così viene determinato il vincitore: tutti i criteri

Per la prima volta la cerimonia per l'assegnazione del Pallone d'Oro è organizzata congiuntamente da France Football e UEFA, ma soprattutto per la prima volta dal 2003 tra i candidati non ci sono né Lionel Messi né Cristiano Ronaldo. Una nuova era nel mondo del calcio con l'esclusione di entrambi spiegata nel nuovo regolamento su cui la celebre rivista francese ha mantenuto la priorità. Anche la votazione del Pallone d'Oro è cambiata, con criteri modificati così come la giuria. Come? Andiamo a vederlo.