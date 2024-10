Pallone d'Oro: a Parigi è il giorno dell’incoronazione di Vinicius Jr

Intanto, però, si sprecano i 'pronostici', e anche le scommesse, su quale sarà effettivamente la classifica. Tra gli uomini, dove per la prima volta dal 2003 a oggi fra i 'nominati' per il premio non ci sono né Leo Messi né Cristiano Ronaldo, in pole position c'è come detto Vini Jr. (Real Madrid) che, se davvero conquisterà il Pallone d'Oro, sarà il primo brasiliano a riuscirci negli ultimi 17 anni. Prima di lui toccò al milanista Kakà nel 2007, poi cominciò la saga di CR7 e Messi che venne interrotta solo da Luka Modric nel 2018. Per quanto riguarda le donne, anche qui c'è una super favorita, ed è la spagnola Aitana Bonmati che così si vedrebbe assegnare il premio per il secondo anno consecutivo.