Pallone d'Oro 2022, Benzema grande favorito: sarà la notte di Re Karim

La cerimonia in diretta sul canale 20 e in streaming su Sportmediaset.it dalle 19.45, Deschamps: “Lo merita solo lui”

© Getty Images Quest'anno Pallone d'Oro fa rima con Karim Mostafa Benzema, e il ct Didier Deschamps è stato chiaro: “Lo merita solo lui”. Calciatore francese di origini algerine, attaccante e capitano del Real Madrid, sarà quasi certamente 'Karim the dream' a ricevere l'ambito trofeo dalle mani di Zinedine Zidane, l’ultimo in Francia ad aver vinto nel 1998. Una rivincita per il francese, diventato in poco più di un anno un vero re del calcio mondiale: Re Karim, come ormai lo chiamano tutti. Il successore di Lionel Messi ha disputato una stagione straordinaria, con un ruolo da protagonista in Nazionale e contribuendo in modo decisivo alla vittoria della Champions League da parte del Real Madrid. Se otterrà il titolo, la cerimonia sarà trasmessa in diretta sul Canale 20 e in streaming su Sportmediaset.it dalle 19.45, Benzema sarà il Pallone d’Oro più anziano dopo Stanley Matthews, vincitore a ben 41 anni.

Una strada che sembra ormai segnata per l'attaccante Blancos, anche se le sorprese restano sempre possibili. Messi e Neymar quest'anno non saranno presenti alla premiazione, ma di certo non mancheranno grandi e "fastidiosi" nomi come quelli di Rafael Leao, Robert Lewandowski e Mohamed Salah. Tra i portieri, in corsa c'è Mike Maignan. Infine, a spaventare potrebbero essere anche le nuove leve come Erling Haaland, Kylian Mbappé e Dusan Vlahovic. C'è però da dire che, finora, tutte le carte giocano a favore di Benzema e della sua stagione dorata, conclusa in bellezza nel Real Madrid da capocannoniere di Liga e pure di Champions, dove ha affondato Chelsea, Manchester City e in finale il Liverpool.

Ad aiutare ulteriormente il giocatore, stasera, sarà anche il periodo sportivo preso in considerazione per votare il "migliore dell'anno": non più l’anno solare, ma la stagione effettiva, da estate a estate. Una modalità, questa, che potrebbe rivelarsi utile nel riportare un po' di democrazia ed evitare così che sempre gli stessi volti noti vengano premiati.

