Palladino: "Regalato un tempo al Pisa, ma un mese fa avremmo perso"

Raffaele Palladino, allenatore dell'Atalanta, commenta così ai microfoni di DAZN il pareggio per 1-1 nella gara col Pisa: "Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, il Pisa ha messo in difficoltà tante squadre, ci aspettavamo questo tipo di partita. Ci sono i meriti loro, ma siamo entrati con uno spirito non dei migliori. Abbiamo regalato un tempo al Pisa, nel secondo tempo abbiamo giocato con uno spirito diverso. Alla fine credo che sia un pareggio giusto. Siamo mancati davanti nel primo tempo, abbiamo fatto poca pressione e con poca intensità. Siamo stati sterili, lasciando l'inerzia della gara al Pisa, però un mese e mezzo fa questa partita l'avremmo persa, invece portiamo a casa punto che è positivo per dare continuità ai nostri risultati. 4-2-3-1 dall'inizio? E' una soluzione che avevo provato anche prima che arrivasse Raspadori, il nostro sistema è il 3-4-2-1 ma possiamo giocare anche così".