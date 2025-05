Palladino: "Kean ha bisogno di felicità, mi auguro faccia la scelta giusta"

La Fiorentina ha ancora un obiettivo da raggiungere nella Serie A 2024/2025: "Io voglio arrivare in Europa e mi dispiacerebbe se non ci riuscissimo anche se non siamo padroni del nostro destino. Starà a me far ricredere i tifosi e dare qualcosa di più. Io non mollo, vado dritto per la mia strada, nell'ultimo anno ho vissuto solo per la Fiorentina e cercherò di fare così anche l'anno prossimo". Palladino ha rilanciato il progetto in vista della prossima stagione: "A Firenze sto bene, sento la fiducia della società e dei giocatori, capisco la delusione dei tifosi e dispiace per la contestazione di domenica, ma li invito a credere a questo percorso, non tutto è da buttare, abbiamo da lavorare tanto perché l'anno prossimo avremo grandi obiettivi .da raggiungere''. Dopo l'ultima gara inizierà subito la programmazione per la prossima annata: "Lunedì mi vedrò con i dirigenti per decidere dei giocatori in prestito, l'intenzione è consolidare una base di 10-12 giocatori da cui ripartire e crescere".