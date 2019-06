PALERMO TREMA: NIENTE SERIE B?

25/06/2019

I termini per l'iscrizione al campionato di serie B 2019-20 scadevano alla mezzanotte del 24 giugno e alla Lega di Serie B, secondo quanto trapela, non sarebbero arrivati i documenti del Palermo, con la fideiussione necessaria per partecipare al torneo. Il club siciliano, dunque, rischia di non partecipare alla prossima Serie B.