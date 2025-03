Palermo, Dionisi: "Nostro primo tempo incredibile"

Il campionato del Palermo sembra ripartire dopo la vittoria di ieri a Salerno, i rosa restano in corsa per un posto nei playoff della serie B di calcio e il tecnico rosanero, Alessio Dionisi, rende onore alla sua squadra, vittoriosa nonostante turbolenze e voci su un possibile avvicendamento in panchina. "I ragazzi stanno crescendo - sottolinea Dionisi - e dopo due settimane di chiacchiere, la squadra ha fatto un primo tempo incredibile. Non siamo il Real Madrid e nemmeno il Sassuolo, ma una squadra che porta una maglia molto importante. I ragazzi hanno fatto una grande partita con la volontà di difendere il risultato. In casa della Salernitana ha vinto solamente il Sassuolo da gennaio. Siamo stati bravi nel primo tempo a placarli mentre nel secondo tempo siamo calati perdendo la nostra qualità nelle giocate concedendo poco".