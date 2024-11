PALERMO, DIONISI: "NIENTE GOL, PRETENDIAMO DI PIÙ"

La trasferta di Frosinone, contro l'ultima in classifica, ha ribadito che il Palermo produce tanto, ma concretizza poco, e che servono ben altri risultati per ambire alla promozione in A, che è l'obiettivo stagionale. Lo sanno bene i protagonisti dell'1-1 in casa dei ciociari, che non possono essere che rammaricati. L'allenatore Alessio Dionisi si dice "soddisfatto della prestazione, non del risultato", aggiungendo: "La squadra ora è molto più aggressiva, riconquista palla e attacca. Creiamo occasioni, ma dobbiamo lavorare di più sui dettagli. Ovvio che servono più risultati, dobbiamo dare continuità ed è nei momenti difficili che si dimostra se crediamo in ciò che facciamo". Al pubblico che continua a rumoreggiare, il tecnico risponde promettendo di più. "Creare diverse palle gol non è semplice, il nostro portiere ha subìto solo un tiro, quello del gol. Poi è giusto che i tifosi pretendano di più di noi, ma anche noi perché sarebbe autolesionista fare certe prestazioni senza arrivare alla vittoria. Se proseguiremo sulla strada troveremo più continuità". Un'altra voce dallo spogliatoio è quella del portiere Sebastiano Desplanches. "Ci dispiace non avere i punti che meritiamo - sottolinea -. La sosta servirà per prepararsi al meglio per la gara contro la Samp. A Frosinone è stata una partita difficile su un campo difficile. Abbiamo fatto una buona gara all'inizio, poi purtroppo abbiamo subito gol su palla inattiva. Nel secondo tempo abbiamo creato tanto, non siamo stati bravi a finalizzare. Dobbiamo fare di più"