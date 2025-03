Palermo, Dionisi: "I risultati? La migliore benzina"

Dopo la vittoria rotonda sul campo del Cosenza, il Palermo calcio cerca conferme in un match più impegnativo, domani in casa contro il Brescia. Il tecnico rosanero Alessio Dionisi mantiene equilibrio e fiducia. "Dopo il successo in Calabria - assicura - non è cambiato niente. Ora conta quello che facciamo, non quello che abbiamo fatto. La vittoria di Cosenza vale tanto, ma ora è importante quello che faremo col Brescia. Dobbiamo fare tante vittorie per migliorare la classifica. Il Brescia è superiore al Cosenza. Maran è molto bravo, sarà una partita difficile. La gara d'andata? Il primo tempo è stato positivo, nel secondo meglio il Brescia, abbiamo perso al 90′ sugli sviluppi di palla inattiva; è preistoria, dobbiamo guardare avanti". C'è un atteggiamento positivo senza entusiasmi estremi nello spogliatoio rosanero. "Abbiamo vinto solo una partita - sottolinea l'allenatore - ora pensiamo a raggiungere i playoff. Ero ottimista prima e lo sono ora. Non mi sento di promettere la promozione come fece Silvio Baldini qualche anno fa. Lo spirito è giusto, ve lo dicevo in tempi non sospetti. Una vittoria non cambia niente. Non ci meritiamo il nono posto, abbiamo delle responsabilità. Serve il massimo col Brescia. Obiettivo quarto posto? Dobbiamo guardare partita per partita. La miglior benzina per lo spirito sono i risultati. L'assenza per squalifica di Brunori? Un peccato, mai avrei voluto rinunciare a lui. Sarà un'opportunità per un altro giocatore. Di Francesco può essere una possibilità, così come Le Douaron o Vasic".