Palermo, accoglienza da Re per Inzaghi: “Mai ricevuto qualcosa del genere”

L’obiettivo del Palermo è chiaro, tornare in Serie A e Inzaghi ha sposato il progetto rosanero travolto anche dall’enorme entusiasmo del tifo palermitano. “Penso che oggi si sia capito perché ho scelto Palermo. Vi ringrazio per questo affetto, ma me lo dovrò meritare sul campo. Più che le chiacchiere, mi fa piacere fare i fatti. Sia io sia i miei giocatori speriamo di dimostrare di essere all’altezza di questa piazza. Per realizzare il nostro sogno abbiamo bisogno di voi”. Inzaghi che ha già iniziato a lavorare con la società per rinforzare la rosa e permettere a Inzaghi di ottenere la terza promozione dopo quelle col Benevento e con il Pisa. Il tecnico ex nerazzurro sarà presentato domani mattina alle ore 11 in conferenza stampa.