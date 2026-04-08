Le pagelle di Psg-Liverpool: garanzie Kvara e Vitinha, disastro Reds in attacco

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Ottima prova anche per gli altri centrocampisti parigini Zaire-Emery e Joao Neves, per Slot si salvano Gravenberch e Konatè. Flop Ekitikedi Enzo Palladini
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PARIS SAINT GERMAIN
Safonov 6 - Portiere da battaglia, si va valere soprattutto nelle uscite alte.
Hakimi 6 - Per una sera è un po' meno devastante. L'apporto podistico è sempre elevato, ma gli manca lo strappo decisivo.
Marquinhos 6,5 - Basta la sua presenza per garantire sicurezza a tutto il reparto. Capitano vero, a tutto tondo.
Pacho 6,5 - Un muro insuperabile, posizionato sempre in modo da chiudere qualunque spazio utile.
Nuno Mendes 6 - Non sembra entrare in campo con la giusta concentrazione e lo si capisce da un paio di errori iniziali. Poi però si scuote e diventa un fattore della partita sulla fascia sinistra. Alla fine però si mangia il 3-0.
Zaire-Emery 7 - Energia, forza e dinamismo al servizio della squadra, lo si trova praticamente dappertutto anche in fase di non possesso.
Vitinha 7,5 - Praticamente un tutorial sul tema "come si gioca a centrocampo". Onnipresente come sempre, preciso nel fraseggio e nel cambio di campo. Bassino di statura, gigante come calciatore.
Joao Neves 7 - Perfettamente complementare a Vitinha, si muove in maniera sincronizzata con il compagno di reparto, aggiungendoci di suo qualche finezza tecnica.
Doué 7 - Nel giro di undici minuti mostra tutto il suo repertorio. Prima un dribbling da cineteca al limite dell'area (poi l'azione è stata sventata dalla difesa), poi la sterzata fulminea che origina il gol dell'1-0. Sempre complicatissimo da limitare, qualunque sia la sua posizione d partenza.
Dal 32' st Lee Kang-In sv.
Dembelé 6 - Quando lo lasciano partire diventa quasi impossibile da arginare. Da una sua azione prepotente nasce l'1-0 segnato poi da Dou. Quando il compagno d'attacco prova a restituirgli il favore nel primo tempo, la conclusione non è altrettanto efficace. Peggio ancora il gol che si mangia all'inizio del secondo tempo.
Dal 43' st L. Hernandez sv.
Kvaratskhelia 7,5 - Dategli pochi centimetri e vi farà del male. Svariando da sinistra a destra, sa come rendersi pericoloso e nel primo tempo va vicino al gol con un bel diagonale. Fantastica l'azione con cu va a realizzare il gol del 2-0.
Allenatore Luis Enrique 7 - Dirige l'orchestra dalla panchina con il solito carisma, anche se forse la sua squadra ormai gioca a memoria.
LIVERPOOL
Mamardashvili 6 - Non è certo un punto di forza di questa squadra, sostituisce come può Alisson. Non esente da colpe sull'1-0 di Douè. Poi si rifà con gli interessi sfoderando alcune parate notevoli.
Frimpong 6 - Lavoro dispendioso il suo, a tutta fascia. Eppure quando vede lo spazio davanti, è un treno che non vuole fermarsi. Tra i pochi a reggere il confronto.
Dal 45' st Nyoni sv.
Konaté 6 - Con alcune chiusure puntuali evita un passivo peggiore già nel primo tempo.
Van Dijk 5 - Praticamente è il vero allenatore del Liverpool, perché trascorre una bella percentuale della sua partita a dare indicazioni per sistemare la squadra in campo. Alla fine, addirittura esagerato. Ma questo gli costa qualcosa sul piano tecnico, con qualche errore non usuale.
Gomez 5 - Cacciatore di avversari, qualche volta anche di palloni, Non per caso è il primo ammonito della partita.
Gravenberch 6 - Nel centrocampo dei Reds è l'uomo più lucido, anche sfruttando la sua stazza imponente. Però ha le sue responsablità sul gol del 2-0 segnato da Kvaratskhelia.
McAllister 5 - Gli gira la testa a forza di vedere davanti a sé i folletti del Psg che si scambiano palloni a mille all'ora, tanto che già nel primo tempo va a prendersi un cartellino giallo per un fallaccio su Douè.
Wirtz 5 - Impiega parecchio per capire bene quale sia la posizione migliore da occupare, incertezza che lo condiziona pesantemente.
Dal 33' st Gakpo sv.
Szoboszlai 5,5 - Che abbia talento non ci sono dubbi, ma quando si affronta una squadra così organizzata, anche uno come lui non riesce a esprimersi al top.
Dal 33' st Jones sv.
Kerkez 5,5 - Prestazione difficile da decifrare in una zona di campo dove gli avversari gli lasciano pochi spazi di manovra.
Dal 33' st Robertson sv.
Ekitike 4 - Molto isolato in avanti, trova poca collaborazione da parte dei compagni e non si rende mai pericoloso. Anche perché quando gli arriva un pallone fa quasi sempre la cosa sbagliata.
Dal 33' st Isak sv.
Allenatore Slot 5 - Qualche scelta discutibile e la scelta di non cambiare quasi niente nella ripresa.