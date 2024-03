Le pagelle di Piantanida: Sekulov "pollo", Chukwueze chiama Trevisani

LE PAGELLE DELLA GIORNATA

Anche il "giudice" delle Pagelle fa arrabbiare Juan Jesus, Kamada come i Sakura, Retegui (si) fa male

Franco Piantanida ha emesso le sue sentenze anche in questo sabato prepasquale di serie A. Per Pressing, il professore di SportMediaset ha dato i voti ai protagonisti delle prime cinque partite della 29esima giornata.

SEKULOV 4

Nella storia. Nella storia perché il 22enne in questa stagione ha giocato 18’ in Serie B, poi 12 partite in C e i primi 15’ in Serie A della carriera. Dal record dei tre campionati, al gioco delle tre carte: Guendouzi mescola per Marusic, la marcatura è una truffa e fa la figura del “pollo”.

HIEN 8

Preso a gennaio per 9 milioni, ha preso Osimhen e non l’ha ancora restituito alla famiglia. Solo Franco Ordine ci può regalare la sua classica risatina lasciandoci immaginare la faccia del tesoriere dell’Atalanta che già pregusta la plusvalenza.

RICCI 7

Dopo il golazo al Cagliari abbiamo sottolineato che il suo idolo da piccolo era Ronaldinho, non che sembrava Ronaldinho. Ora, visto che dopo gli allenamenti prende lezioni di chitarra, specifichiamo che non è Bruce Springsteen, anche se sembra performare da “Boss” del centrocampo.

RETEGUI 5

Allora, non perderà l’Europeo, anche perché con la maglia azzurra non perde tempo: 1 gol ogni 90’ con l’Italia, mentre con il Genoa un gol ogni 290’, dove perde colpi, perde il Verona per squalifica e perderà tempo per recuperare dal terzo infortunio stagionale.

MILENKOVIC 4

È il voto senza commento del sabato.

JUAN JESUS 4

Anche il giudice sportivo delle Pagelle, in relazione alla sentenza agonistica non gli dà ragione, anche perché in questo caso di prove ce ne sono eccome, di immagini pure: concorso di svagatezza sull’1-0, colpevole di regalo sul 2-0, evasione di marcature sul 3-0.

KAMADA 6,5

Con il cambio di allenatore e di stagione, nella stagione dei ciliegi in fiore sboccia come i sakura. Non ci è dato sapere se Tudor abbia il pollice verde, ma il pollice verso l’alto per il giapponese di sicuro.

ZORTEA 7,5

4° assist in 6 partite con il Frosinone da quando è arrivato nel mercato invernale. Calhanoglu e Theo Hernandez 3 a testa in campionato. No, così per dire, per dare un po’ di valore al buon Nadir e far innervosire qualcuno a caso.

PESSINA 4,5

“Il dubbio può essere un legame tanto forte e rassicurante quanto la certezza”. Padre Flynn, nel film “Il Dubbio (appunto) ci aiuta perché: fallo, ammonito, rigore decisivo, fallo, ammonito, espulsione decisiva. Al di là dei dubbi sui singoli episodi, rimangono le certezze legate ai singoli episodi, quelle che cambiano la partita.

CHUKWUEZE 7

Nel primo tempo ruba l’anima a Leao poi gliela restituisce. Capiamo che sia ancora troppo poco per strappare un applausino a Trevisani però…