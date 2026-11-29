Pagelle Napoli: Lang è l'unico che prova a inventare qualcosa, Beukema e Rrahmani sono insuperabili
Hojlund è sempre solo e non lo servono mai, per Politano una giornata negativadi Enzo Palladini
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NAPOLI
Milnkovic-Savic 6 - Un pomeriggio di semi-relax, ben protetto dalla difesa e poco esposto alle intemperie.
Spinazzola 6 - Riproposto nel ruolo di esterno basso destro dopo la buona prova di Manchester, questa volta non ostenta la stessa serenità, anche perché Laurientè dai primi minuti si rivela abbastanza ispirato. Poi il difensore azzurro prende le misure all'avversario e inizia a dare il suo contributo in avanti.
Beukema 6,5 - Sembra avere ritrovato la sicurezza in sé stesso che mostrava ai tempi del Bologna, dopo un lungo periodo costellato di difficoltà e di errori anche elementari.
Rrahmani 6,5 - Se il Napoli passa indenne un primo quarto d'ora sofferto assai, è soprattutto merito del suo leader difensivo e di alcune ottime chiusure, una decisiva su Bowie.
Olivera 6 - La sua prestazione sufficiente è quasi sempre una costante nell'economia costante, anche in una posizione ibrida che è un po' da quarto difensore e un po' da quarto centrocampista.
Dal 17' st Favasuli 5,5 - Qualche buona accelerazione, un po' di timidezza nelle sortite dalle parti della porta avversaria.
Anguissa 6 - Era un uomo da venti strappi a partita, spesso decisivi. Per un certo periodo si è limitato a uno o due, adesso è salito un po' di condizione ma ancora lontano dal livello migliore. Come ritorno da titolare, però, ci sta.
Dal 32' st Giovane sv.
Gilmour 6 - Dopo l'eroismo di Manchester si vede un ritorno alla normalità, anche per il grande movimento che il centrocampo del Sassuolo produce nella sua zona di campo, il regno di Matic. Cresce nel secondo tempo, andando anche al tiro varie volte.
McTominay 6 - I suoi movimenti sono sempre quelli giusti per creare una situazione di pericolo, a volte non sono giuste le giocate che i suoi compagni mettono in atto a suo beneficio.
Politano 5 - Una di quelle partite in cui sembra meno ispirato del solito, forse per un po' di stanchezza che si porta dietro dalla partita di Champions.
Dal 17' st Neres 5 - Si muove abbastanza, ma è ancora parecchio lontano dalla condizione ottimale. Lo dimostrano due palle perse alla fine, abbastanza gravi.
Hojlund 5,5 - Un copione recitato spessissimo, in cui la sua parte è quella di un eroe solitario che lotta contro tutti. Per essere più efficace avrebbe bisogno di essere accompagnato più da vicino. Al 10' del secondo tempo si mangia un gol di testa da due metri.
Dal 38' st Lucca sv.
Lang 7 - L'unico che abbia veramente un cambio di passo, che provi - anche se non sempre viene cercato - a puntare i difensori avversari per cercare di cambiare qualcosa nell'inerzia della gara. Suo il primo tiro pericoloso dalla distanza dopo 38 minuti, parato da Muric.
Allenatore Allegri 6 - Partita impeccabile della squadra dal punto di vista difensivo, mancano idee quando si deve provare a segnare.
SASSUOLO
Muric 6,5; Walukiewicz 6, Idzes 6,5, Caleta-Car 6.5, Doig 5,5 (19' st Obrador 6); Sulemana 6 (25' st Bakola 6), Matic 6,5, Thorstvedt 6; Berardi 5, Bowie 6,5 (19' st Seb. Esposito 6,5), Laurientè 7. Allenatore D'Aversa 6,5.