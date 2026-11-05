Pagelle Juventus: Kolo Muani e Gatti sono i veri trascinatori, Koopmeiners finalmente ritrova il gol in Europa
Sarr non demerita nel ruolo di regista, Cabal si addormenta sull'azione che porta al 2-1 dell'Azdi Enzo Palladini
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JUVENTUS
Vicario 6 - Non gli servono miracoli, si limita a fare da timoniere e motivatore per i suoi difensori.
Gatti 7 - Molto attento dalle parti della propria area, collabora fattivamente con Kalulu nel limitare Daal e scambia la sua posizione con il francese in fase di possesso, accorgimento che si rivela utile soprattutto nel secondo tempo, che lo vede partecipare a diverse ripartenze pericolose oltre che riuscire a chiudere tutti i buchi possibili.
Dal 33' st Bremer 6,5 - Pochi minuti ma significativi, con alcune chiusure di quelle che sa fare bene.
Lucumi 6,5 - Continuo duello di forza con il centravanti avversario Meerdink, ma si sa che il colombiano sotto questo punto di vista non teme molti confronti.
Kelly 6 - Tra i tre difensori, pur essendo il terzo a sinistra, è quello deputato alle uscite dalla propria zona difensiva. In qualche occasione gli riesce, anche se inizialmente soffre un po' le iniziative della catena di destra dell'AZ.
Kalulu 6 - In questa posizione ibrida tra difesa e centrocampo, fatica più del solito e trovare le misure e i tempi dei suoi movimenti e soffre non poco la mobilità del gioiellino Daal.
Sarr 6,5 - Nemmeno malvagio in versione regista, sta lì in mezzo a smistare palloni e a fare un po' il Douglas Luiz, magari meno fluido nelle giocate ma presente a sé stesso.
T. Koopmeiners 6,5 - L'aria di casa sembra fargli molto bene, perché dopo qualche buona giocata segna il gol dell'1-0 con un piattone destro precisissimo che ricorda un po' i gol dei bei tempi atalantini.
Cambiaso 6 - Sta lì sulla fascia sinistra, cercando di sbagliare il meno possibile, che in periodi come quello che sta attraversando è già un buon passo avanti.
Dal 15' st Cabal 5 - Presidia la zona sinistra per un po' anche bene, poi si addormenta nell'azione del 2-1.
Kolo Muani 7 - Giocando da ala destra pura ha un impatto altamente positivo sulla partita, perché dopo pochi minuti arriva al tiro in diagonale (fuori), poi mette in mezzo il cross che Koopmeiners sfrutta per segnare il gol dell'1-0. Poi si mette in proprio e con un taglio da destra verso il centro sfodera il sinistro che dà il 2-0 alla Juve. ù
Dal 40' st Douglas Luiz sv.
Woltemade 6 - Deve rassegnarsi a fare il centravanti, anche se ribadisce ancora una volta di non averne le caratteristiche peculiari. Un po' con il fisico e un po' con la buona volontà, però, fa la sua figura. Sia in quantità (duelli con tutti i difensori), sia in qualità (assist morbido per il 2-0 di Kolo Muani).
Dal 33' st Ekhator sv.
Alajbegovic 6,5 - Molta voglia di mettersi in mostra, una partenza fulminea poi una pausa cercando di trovare la posizione giusta e qualche idea. Quando ha la palla, le sue scelte sono spesso giuste.
Dal 15' st Boga 6 - Con i suoi passettini veloci, quando parte semina preoccupazione dall'altra parte.
Allenatore Spalletti 6,5 - Le ultime due uscite dicono anche ancora una volta è riuscito a mettere insieme un po' di cocci e a costruire qualcosa che funzioni, sperando di non essere smentito.
AZ
De Busser 5,5; Kasius 6 (18' st Dijkstra 6), Goes 5,5 (18' st Clasie 6), Schouten 6 (23' pt Hoedt 5), De Wit 5; Kwakman 5,5, Byskov, 6 (18' st Smit 5), P. Koopmeiners 6; Stengs 5,5 (28' st Oufkir 7), Meerdink 6, Daal 6,5. Allenatore Echteld 5,5.