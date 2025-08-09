Logo SportMediaset
Calcio

Pace fatta tra Barcellona e Ter Stegen, riavrà la fascia

09 Ago 2025 - 11:13

Il Barcellona e il portiere tedesco Marc-André ter Stegen hanno risolto la loro controversia, con il giocatore che ha accettato di fornire la sua cartella clinica alla Liga. Lo ha annunciato il club catalano. "Marc-André ter Stegen ha firmato l'autorizzazione affinché i servizi medici del club presentino alla Liga il referto medico obbligatorio a seguito dell'intervento chirurgico - è scritto in un comunicato diffuso dal Barça -. Il procedimento disciplinare è chiuso e il giocatore riacquista la fascia di capitano della prima squadra con effetto immediato". Poche ore prima, in un messaggio pubblicato sui propri social media, il 33enne tedesco si era dichiarato "pienamente disponibile" a collaborare con il suo club. Ter Stegen, recentemente sottoposto a un intervento chirurgico alla schiena, era in conflitto con la dirigenza del Barcellona, campione di Spagna in carica, perché si era rifiutato di condividere la sua cartella clinica con la Liga, che dovrebbe consentire all'organo di governo del calcio professionistico spagnolo di valutare la durata della sua indisponibilità. Secondo la stampa catalana, il club blaugrana intendeva sfruttare la sua lunga assenza per tesserare i nuovi acquisti, nel rispetto delle regole del fair play finanziario che regolano le società calcistiche in Spagna. La tensione tra le due parti si era intensificata questa settimana, con il club che martedì scorso aveva avviato un procedimento disciplinare nei confronti del giocatore annunciando poi due giorni dopo che gli avrebbe tolto la fascia di capitano. "Nelle ultime settimane sono state dette molte cose sul mio conto, alcune delle quali del tutto infondate. Ritengo quindi necessario esprimere la mia versione dei fatti con rispetto ma anche chiarezza", ha scritto Ter Stegen su Instagram, aggiungendo tuttavia di essere "pienamente disposto a collaborare con la dirigenza del club per risolvere la questione e fornire l'autorizzazione necessaria". Ora, nonostante la pace fatta, dopo due stagioni caratterizzate da gravi infortuni, il portiere tedesco rimane soggetto a una forte concorrenza per il suo ruolo: durante questa 'finestra' di mercato estiva il Barça ha ingaggiato il giovane e promettente Joan Garcia e ha prolungato il contratto di Wojciech Szczesny.

01:33
Questa sera Monaco-Inter

Questa sera Monaco-Inter

03:31
MCH MONACO-INTER 1-2 con effetti MCH

L'Inter in 10 passa a Monaco con Lautaro e Bonny: gli highlights

00:50
MCH DE GEA E SIR ALEX MCH

De Gea con la Fiorentina ritrova Alex Ferguson

02:27
Inzaghi prima di Palermo-City: "Grande giornata di sport"

Inzaghi prima di Palermo-City: "Grande giornata di sport"

02:20
MCH TRIPLETTA CR7 MCH

CR7 scatenato: tripletta nel 4-0 dell'Al-Nassr contro il Rio Ave

01:52
Coni, Buonfiglio: "Pronti e fiduciosi per Milano-Cortina"

Coni, Buonfiglio: "Pronti e fiduciosi per Milano-Cortina"

01:47
DICH GOSENS FIORENTINA 8/8 DICH

Gosens: "Mi sento un leader, faremo una buona stagione"

01:49
La saga degli Esposito

La saga degli Esposito

01:31
Gigio tra i magnifici 30

Gigio tra i magnifici 30

01:32
Maestri del calcio

Maestri del calcio

01:33
Pronto il Parma di Cuesta

Pronto il Parma di Cuesta

01:32
Morata-Como, ci siamo

Morata-Como, ci siamo

01:32
Arthur-Juve story

Arthur-Juve story

01:28
Politano veterano

Politano veterano

01:43
Solo Mou scudetto subito

Solo Mou scudetto subito

01:33
Questa sera Monaco-Inter

Questa sera Monaco-Inter

Pallone d'Oro 2025, la lista dei 30 candidati: c'è mezzo Psg. McTominay, Lautaro e Dumfries gli "italiani"

Lookman è sparito

Lookman è sparito

PARTITELLA NAPOLI CASTEL DI SANGRO 7/8 MCH

Napoli, partitella a Castel di Sangro

Regina Baresi su Instagram: "Devo operarmi al cuore"

Inzaghi prima di Palermo-City: "Grande giornata di sport"

Inzaghi prima di Palermo-City: "Grande giornata di sport"

Zeman sta meglio

Zeman sta meglio

Joan Gonzalez
12:50
L'ex Lecce Joan Gonzalez annuncia il ritiro a 23 anni: problemi al cuore
12:00
Milan, al via la vendita degli abbonamenti per i tifosi con disabilità
11:13
Pace fatta tra Barcellona e Ter Stegen, riavrà la fascia
Maresca
10:11
Chelsea, Maresca verso il Milan: "Situazione difficile per noi"
09:08
Dimarco: "L'Inter deve lottare per vincere tutte le competizioni"