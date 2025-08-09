Pace fatta tra Barcellona e Ter Stegen, riavrà la fascia

Il Barcellona e il portiere tedesco Marc-André ter Stegen hanno risolto la loro controversia, con il giocatore che ha accettato di fornire la sua cartella clinica alla Liga. Lo ha annunciato il club catalano. "Marc-André ter Stegen ha firmato l'autorizzazione affinché i servizi medici del club presentino alla Liga il referto medico obbligatorio a seguito dell'intervento chirurgico - è scritto in un comunicato diffuso dal Barça -. Il procedimento disciplinare è chiuso e il giocatore riacquista la fascia di capitano della prima squadra con effetto immediato". Poche ore prima, in un messaggio pubblicato sui propri social media, il 33enne tedesco si era dichiarato "pienamente disponibile" a collaborare con il suo club. Ter Stegen, recentemente sottoposto a un intervento chirurgico alla schiena, era in conflitto con la dirigenza del Barcellona, campione di Spagna in carica, perché si era rifiutato di condividere la sua cartella clinica con la Liga, che dovrebbe consentire all'organo di governo del calcio professionistico spagnolo di valutare la durata della sua indisponibilità. Secondo la stampa catalana, il club blaugrana intendeva sfruttare la sua lunga assenza per tesserare i nuovi acquisti, nel rispetto delle regole del fair play finanziario che regolano le società calcistiche in Spagna. La tensione tra le due parti si era intensificata questa settimana, con il club che martedì scorso aveva avviato un procedimento disciplinare nei confronti del giocatore annunciando poi due giorni dopo che gli avrebbe tolto la fascia di capitano. "Nelle ultime settimane sono state dette molte cose sul mio conto, alcune delle quali del tutto infondate. Ritengo quindi necessario esprimere la mia versione dei fatti con rispetto ma anche chiarezza", ha scritto Ter Stegen su Instagram, aggiungendo tuttavia di essere "pienamente disposto a collaborare con la dirigenza del club per risolvere la questione e fornire l'autorizzazione necessaria". Ora, nonostante la pace fatta, dopo due stagioni caratterizzate da gravi infortuni, il portiere tedesco rimane soggetto a una forte concorrenza per il suo ruolo: durante questa 'finestra' di mercato estiva il Barça ha ingaggiato il giovane e promettente Joan Garcia e ha prolungato il contratto di Wojciech Szczesny.