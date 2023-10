Overtime, al via la tredicesima edizione del festival del giornalismo sportivo

L'EVENTO

La manifestazione, in programma da mercoledì 4 a domenica 8 ottobre, andrà in scena a Macerata e vedrà la presenza di ospiti come Zdeněk Zeman, Dan Peterson, Sara Simeoni e Sandro Donati

© sportmediaset La passione per lo sport: un sentimento autentico e genuino che accomuna campioni e amatori, spingendoli ad allenarsi con il sole e sotto la pioggia, in palestra e all’aperto, motivandoli ad affrontare e superare difficoltà, ostacoli, sconfitte. Sarà questo il tema conduttore di Overtime, il Festival nazionale del giornalismo, del racconto e dell’etica sportiva che torna a Macerata con un cartellone ricchissimo di appuntamenti in programma da mercoledì 4 a domenica 8 ottobre.

A inaugurare ufficialmente la manifestazione, alle 19 di mercoledì 4 ottobre, sarà un ospite d’eccezione, che ha fatto dello spettacolo, del gioco offensivo e delle preparazioni a base di gradoni il mantra della sua carriera: mister Zdeněk Zeman, che per l’occasione presenterà il libro "La bellezza non ha prezzo" insieme al coautore Andrea Di Caro.

Vedi anche Calcio Zeman, ancora tu: a Pescara è una religione, e lui diverte (e vince) a suon di giovani Impreziosiranno la giornata inaugurale gli appuntamenti con alcune delle firme più prestigiose del giornalismo italiano, non solo in ambito sportivo: Nicola Roggero di Sky Sport presenterà le sue Storie di atletica e del XX secolo, mentre Flavio Vanetti, storica firma del Corriere della Sera, sarà presente anche quest’anno al Festival con l’anteprima nazionale de "Il nome della rosea" in cui racconta i suoi sette anni di lavoro alla Gazzetta dello Sport, nei quali il rigore del lavoro e dei servizi si sposava a momenti incredibilmente spassosi. A moderarare l’incontro Carlo Canzano.

Le presentazioni del mercoledì targato Overtime vedranno inoltre protagonista un’autentica colonna del giornalismo italiano, Marino Bartoletti, pronto a tornare a Macerata con "La Discesa degli Dei", terzo atto della sua premiatissima saga, in un appuntamento moderato dalla giornalista freelance Marta Casanova. Completa il programma della prima giornata di Overtime la presentazione del libro "Bartali. Dalla giusta parte" con la partecipazione dell’illustratore Matteo Matteucci e della nipote di Ginettaccio, Gioia Bartali.



Giovedì 5 ottobre spazio a tematiche sociali e di stretta attualità come la violenza di genere, affidate all’esperienza e alla competenza della nota criminologa Roberta Bruzzone in un evento promosso dall'Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Macerata nell'ambito del progetto "Guardami negli occhi", per il contrasto alla violenza sulle donne. Presenti grandi protagonisti dello sport del calibro della leggendaria Sara Simeoni, campionessa olimpionica di salto in alto ai Giochi di Mosca 1980, che alle 19 ripercorrerà insieme al giornalista Rai Marco Franzelli la sua straordinaria vicenda sportiva e umana presentando l’opera "Una vita in alto", vincitrice della 60esima edizione del Premio Bancarella Sport, in un appuntamento organizzato in collaborazione con il Panathlon International Club Distretto Italia che vedrà anche la partecipazione di Nazareno Rocchetti, fisioterapista della Nazionale di atletica leggera al fianco di Overtime fin dalle primissime edizioni.

Vedi anche Superhomepage Il Premio Bancarella Sport compie 60 anni: i libri finalisti dell'edizione 2023

Ad animare la prima serata di giovedì sarà poi, intervistato da Gerardo De Vivo (Agenzia Area), Dan Peterson, tra i volti più celebri e vincenti della pallacanestro italiana, con il volume "La mia Virtus", in cui il coach statunitense ripercorre la sua esperienza alla guida della squadra bolognese.

Nella mattinata di venerdì 6 ottobre Overtime ripartirà ancora una volta da Sara Simeoni. La campionissima azzurra, che con il suo esempio ha aperto la strada alle donne nello sport ad alto livello, sarà infatti protagonista anche del tradizionale incontro organizzato da Overtime in collaborazione con il Dipartimento Dipendenze Patologiche AST Macerata, a cui parteciperanno la sociologa Silvia Agnani e il dottor Paolo Nanni. Nel segno dello sport e della cultura, la giornata di venerdì proseguirà con uno degli appuntamenti più attesi del Festival, che avrà l’onore di ospitare due autentiche pioniere del movimento sportivo italiano. Manuela Nicolosi, arbitro internazionale di calcio dal 2010 e testimonial del progetto “Allenarsi per il futuro”, si confronterà con gli studenti maceratesi a partire dalla sua esperienza professionale e di vita, mentre Manuela “Manù” Benelli, la più titolata giocatrice di pallavolo della storia italiana, con all’attivo 11 scudetti e 2 Coppe dei Campioni, presenterà il suo libro "Fuori dal corpo". La voglia e la forza di essere unici, unapreziosa testimonianza dei momenti salienti della sua carriera e del peso di dover sempre dimostrare di essere la numero uno.



Non mancheranno appuntamenti dal sapore vintage, che celebreranno il fascino della Serie A degli anni ‘80 e ‘90: alle ore 19, in un evento in collaborazione con progetto Welfare Cult di AVIS Marche, Aldo Serena, detentore del singolare primato di aver giocato i derby di Milano e di Torino con tutte le 4 maglie, presenterà con il giornalista Franco Vanni la sua biografia "I miei colpi di testa". Alle ore 21,30, invece, al Teatro Lauro Rossi sarà di scena Ciro Ferrara, grande difensore ricordato dai tifosi del Napoli e della Juventus per i numerosi trofei conquistati con quelle maglie e dagli attaccanti avversari per i suoi fulminanti anticipi che non lasciavano scampo. Dialogherà con il giornalista Pierluigi Pardo, ormai affezionato ospite di Overtime. Giuseppe Pastore interverrà al Festival con "Ma che Coppa abbiamo noi. La maledizione europea della Juventus" in cui racconta col suo stile inconfondibile e trascinante miserie e nobiltà europee della squadra bianconera.



Sabato 7 ottobre sarà poi la volta di un altro amico di vecchia data del Festival. Grande attesa, alle 18, per il ritorno a Macerata di Federico Buffa, lo storyteller più amato d’Italia che anche quest’anno racconterà con il suo inconfondibile e inimitabile stile storie di grande passione sportiva, con protagonisti campioni celebri e meno celebri. Ad intervistarlo il giornalista radiofonico Dario Ronzulli. Attesissimo anche l’appuntamento, in programma alle 21,30 al Teatro Lauro Rossi, con Nino Frassica. Attore, comico, showman tra i più apprezzati del panorama nazionale, Frassica presenterà il suo ultimo irriverente libro Paola. Una storia vera, in una serata all’insegna della comicità e dell’autoironia. A stimolarlo con le sue tradizionali verve, ironia e competenza sarà Marco Ardemagni, conduttore di Caterpillar AM Radio2 e storico amico di Overtime, con cui collabora ininterrottamente da 11 anni.



Arricchiscono il calendario la presentazione del libro “L'ultimo tiro. Storie di chi non si è arreso a un destino di sconfitta” del giornalista Valerio Iafrate intervistato da Lorenzo Pastuglia e la celebrazione del centenario della nascita del celebre pugile Rocky Marciano con la presentazione del libro "Rocky Marciano. Sulle tracce del mito 1923-2023" di Dario Ricci (Radio24) e la partecipazione dell’ex pugile Francesco Damiani. Marco Bellinazzo (Il Sole 24 Ore) attraverso l’opera “Le nuove guerre del calcio” tratterà il tema dei business che ruotano intorno al mondo del calcio coadiuvato da Francesco Ghirelli, ex presidente Lega Pro e attuale presidente de L’Aquila Calcio.



Nella giornata conclusiva della manifestazione, domenica 8 ottobre, spazio a Marco Pastonesi e alla presentazione del libro "Rocky Marciano blues. Una storia in quindici round e dodici battute", con l’appuntamento di chiusura di Overtime affidato al volume "I signori del doping. Il sistema sportivo corrotto contro Alex Schwazer" di Sandro Donati, che per l’occasione dialogherà con il dottor Roberto Scendoni (Unimc) e il giornalista Rai Vincenzo Frenda.



Come di consueto, convegni, proiezioni, premiazioni, degustazioni, show cooking, tornei e dimostrazioni pratiche a tema sportivo andranno a impreziosire il calendario eventi del festival nazionale del giornalismo, del racconto e dell’etica sportiva. Tra le mostre in programma "Passione da indossare, esposizione di esclusive maglie da gioco" a cura di Nicola Calzaretta. Grande spazio riservato, ovviamente, anche alle nuove generazioni, con il coinvolgimento degli istituti scolastici del territorio e laboratori musicali e creativi dedicati ai più piccoli.



Overtime è un'idea di Pindaro Sports&Events, in collaborazione con Regione Marche,Comune di Macerata, Provincia di Macerata, UNIMC, CONI Marche, CIP Marche, Panathlon International Club Distretto Italia, Accademia di Belle Arti Macerata, con il patrocinio di TGR e Rai Marche.