Zeman, ancora tu: a Pescara è una religione, e lui diverte (e vince) a suon di giovani

IL MAESTRO

Gli abruzzesi stanno stupendo nonostante una squadra alle prime armi: il segreto è proprio il boemo. Che non smette con i gradoni

© Getty Images "Mister, si aspettava un inizio così? No". Ecco Zdenek Zeman in tutta la sua sincerità. All'età di 76 anni il boemo sta vivendo una seconda giovinezza in quel di Pescara. Lì, in Abruzzo, dove la sua filosofia e giochista attecchisce come in poche altre parti. Galeone docet. Gli abruzzesi, rimasti 'incastrati' per la terza stagione in Serie C, hanno iniziato alla grande il campionato: 4 punti, un pareggio e un match da recuperare che proietterebbero gli abruzzesi al secondo posto in classifica dietro solo alla 'inimitabile' Torres.

Quasi un miracolo quello di Zeman, che si è ritrovato un gruppo squadra dall'età inferiore ai 23 anni con zero esperienza. Proprio quella che servirebbe per assicurarsi i primi posti nell'ostica terza serie italiana. Ma il 4-3-3 zemiano è un must: giocate codificate, verticalizzazioni improvvise e solita voglia di fare la partita. E pace se la difesa ha qualche amnesia: l'importante è fare un gol in più degli avversari. Proprio quello che è avvenuto lunedì scorso col Gubbio: vittoria in rimonta all'Adriatico per 3-2 nel segno di Squizzato e Moruzzi, due alle prime armi.

Zeman è una religione: crederci o non crederci. Non ci sono vie di mezzo. E il popolo pescarese, nonostante la delusione dei play-off persi la scorsa stagione, e un gruppo davvero giovane, ha deciso di seguirlo. Se lunedì sera c'erano oltre 5mila spettatori il merito è soprattutto suo. Insomma l'ex tecnico di Roma e Lazio tra le altre, ci mette del suo dentro e fuori dal campo. Nonostante la non più giovane età ha deciso di proseguire ad allenare "finchè non si annoia": troppa la volontà di continuare ad insegnare calcio. Con una costante in tutti gli allenamenti: i celebri gradoni.

Quaranta anni fa, a Licata, sempre in Serie C, aveva iniziato la lunga avventura da allenatore, adesso rieccoci sempre con il medesimo ottimismo o quasi: la filosofia pure, è rimasta la stessa. Il calcio cambia, lui no: i concetti in campo sono ancora quelli con qualche modifica. Immobile, Verratti e Insigne, lanciati in riva all'Adriatico nel 2012 ringraziano. E c'è pure qualcuno, nella rosa attuale, che promette bene. Qualche nome? Accornero, 19enne esterno sinistro cresciuto nel Genoa, Brando Moruzzi, terzino classe 2004 formato nelle giovanili della Juve e Niccolò Squizzato, 21enne centrocampista che lui ha deciso di mettere in regia. Senza dimenticare Matteo Dagasso e Antonino De Marco, altri due 19enni che ha voluto in rosa conscio delle loro qualità. Insomma quasi tutti alle prime armi e costati davvero poco. La sensazione è che siamo all'alba di una nuova era con un 76enne in panchina. Il bello del calcio.