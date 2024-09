Orsato: "Il VAR non era la mia kryptonite, non voglio fare il designatore"

ex arbitro

L'ex arbitro: "Voglio insegnare ai giovani. Arrabbiato con Rosetti per la mancata finale di Euro 2024? No, dispiaciuto"

Daniele Orsato poteva arbitrare un altro anno: "Sì, Rocchi me l'aveva proposto ma ho declinato subito per non togliere niente ai colleghi più giovani. E poi l'avevo promesso a mia madre". E invece ora si trova ad affrontare un nuovo capitolo della sua vita: "Non voglio fare il designatore o fare il presidente, voglio insegnare ai giovani: credo che abbiano bisogno di un Orsato". Parlando a La Gazzetta dello Sport, l'ex fischietto spiega il rifiuto alla proposta russa ("Se ne è fatto un caso ma ho declinato perché ho voluto dare precedenza all'Italia") e aspetta l'AIA: "Aspetto da un po' e aspetterò: sono a disposizione totale, ho formulato una proposta a livello tecnico e non politico".

Orsato poi ripercorre alcuni passi della carriera a partire dalla finale di Euro 2024 mancata: "Dispiaciuto per non averla fatta ma non mi sono arrabbiato con Rosetti, ha creduto in me scegliendomi per una finale di Champions League". E poi sul VAR: "Non era la mia kryptonite! Nell'andare al monitor ero dispiaciuto perché ce l'avevo con me stesso, voleva dire che dovevo guardare qualcosa che mi ero perso. Col VAR non si sbaglia più".

