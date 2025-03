Orsato e quella vicenda che fece temere per la famiglia: "Sono stato messo scorta, ho avuto paura per i miei figli"

L'arbitro veneto non ha rivelato quale fosse la sfida in questione, eppure l’allusione sembra portare a quell'Inter-Juventus del 2018 dove Orsato decise di non intervenire su un duro fallo di Miralem Pjanic su Rafinha ammettendo a posteriori l'errore. Eppure in quel periodo, complice anche l'assenza del VAR, la vita per gli arbitri era veramente complicata come ricorda Orsato: "In quegli anni ho visto violenze di tutti i tipi. Ogni settimana mi capitava di incontrare arbitri che erano stati vittime di giocatori o dirigenti di società che li avevano aggrediti negli spogliatoi o di tifosi che li avevano aspettati fuori dallo stadio e tutto questo ancora oggi non riesco a digerirlo, quanta rabbia e quanta tristezza ascoltare i racconti di quei colleghi, provavo quasi un senso di impotenza. In serie A la contestazione del tifoso verso l’arbitro si è alleggerita con il VAR, lo strumento attenua la rabbia. Diciamo che la vita è migliorata, c’è meno astio".