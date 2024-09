Omicidio Bellocco, un testimone ha sentito due colpi di pistola

OMICIDIO BELLOCCO

Beretta avrebbe sparato due volte, resta da capire se prima o dopo l'accoltellamento di Bellocco

© ansa Sembra aggravarsi la posizione di Andrea Beretta, il leader degli ultrà dell'Inter arrestato per l'omicidio di Antonio Bellocco, figura emergente della Curva Nord ed erede della 'ndrangheta di Rosarno. Un testimone, interrogato dai carabinieri, ha sostenuto di aver sentito due colpi d'arma da fuoco. Un'ipotesi questa che fa ipotizzare che Beretta abbia sparato due volte. Resta da capire se prima o dopo l'accoltellamento e solo l'autopsia in programma settimana prossima scioglierà il nodo, visto che nella Smart teatro dell’omicidio è stato ritrovato un solo proiettile.

Come riporta 'La Gazzetta dello Sport, il racconto dell'uomo fa ipotizzare che Beretta, una volta salito sulla macchina di Bellocco, o abbia sparato due volte per poi, una volta caduto a terra il caricatore della pistola per via della colluttazione, usare il coltello per assassinare l'amico e compagno di fede calcistica, oppure lo abbia accoltellato e poi abbia esploso i colpi per simulare un'aggressione subita.

Beretta, stando al racconto fornito agli inquirenti, girava da tempo armato di una pistola, detenuta illegalmente, perché temeva per la propria vita. Bellocco, al momento del loro incontro all'interno di una Smart nel parcheggio di una palestra di Cernusco sul Naviglio, lo avrebbe disarmato e gli avrebbe sparato, prima che Beretta reagisse accoltellandolo numerose volte e uccidendolo con un'altra arma che aveva con sé, un coltello a serramanico.

