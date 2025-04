Netta sconfitta per l'Ajax dell'italiano Farioli contro l'Utrecht, in un match valido come anticipo della 31esima giornata del massimo campionato olandese. L'Utrecht si è infatti imposto 4-0 sui 'Lancieri', che restano in vetta alla classifica con 73 punti, ma potrebbero vedere il Psv Eindhoven avvicinarsi a -6, a quattro giornate dalla fine.