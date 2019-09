Un cognome pesante e la voglia di arrivare in alto: a 18 anni, Maxim Gullit, figlio di Ruud, è arrivato in nazionale. Il classe 2001 è stato convocato dalla squadra Under 19 dell'Olanda e contro i pari età dell'Italia ha anche fatto il suo esordio in campo, giocando alcuni minuti. I primi con l'Oranje addosso, dopo aver esordito coi professionisti con la seconda squadra dell'AZ Alkmaar lo scorso aprile. Il padre, leggenda del Milan e della Sampdoria, gli ha voluto fare i complimenti su Instagram. "L'arancione ti sta bene. Fiero di te, figlio mio"