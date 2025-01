Nuovo stadio Cagliari, Abodi incontra Zedda

Il ministro dello sport Andrea Abodi e il sindaco Massimo Zedda si sono incontrati oggi in municipio a Cagliari per fare il punto sulla ristrutturazione degli impianti sportivi della città, tra cui lo stadio Sant'Elia, il palazzetto dello sport, il Tennis Club e altre strutture. Nel corso dell'incontro, sono stati definiti i tempi per l'avvio dei lavori per il nuovo stadio "Gigi Riva": Abodi ha sollecitato l'inizio delle opere entro il 2025. Zedda ha spiegato che i lavori sul vecchio stadio Sant'Elia partiranno con la demolizione, una volta completata la valutazione di impatto ambientale. "Dobbiamo avviare la gara di appalto dopo la valutazione ambientale in relazione agli interventi sul Sant'Elia. L'obiettivo è partire entro il 2025, il più velocemente possibile, per proseguire poi con la costruzione del nuovo stadio", ha dichiarato il sindaco.