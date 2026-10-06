Nuovo San Siro, ora non ci sono più ostacoli: il Tar respinge tutti ricorsi

I ricorsi promossi negli ultimi anni da associazioni e dai cittadini contestavano la legittimità della vendita del Meazza. Quattro di questi, tra cui il primo presentato nel 2022, sono stati dichiarati inammissibili dal punto di vista formale: "Non sussisterebbe il prescritto requisito dell'identità di posizioni sostanziali e processuali costantemente richiesto dalla giurisprudenza ai fini dell'ammissibilità del ricorso collettivo. Il ricorso si configurerebbe, nella sostanza, come una iniziativa collettiva volta a contestare l'intera operazione urbanistico-patrimoniale facendo valere una pluralità di interessi non sovrapponibili e, in parte, riconducibili a una critica civica o politica dell'azione amministrativa, che, come tale, non sarebbe ammessa nel nostro ordinamento".