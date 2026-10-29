Nuovo San Siro, Oaktree: "Un passo avanti importante per il nostro progetto nell'Inter"

"Quando siamo diventati proprietari dell'Inter, ci siamo prefissati l'obiettivo di tracciare un percorso chiaro per la crescita sostenibile e il successo del club. Oggi compiamo un passo importante in questo percorso ed è un momento emozionante per entrambe le squadre, i loro tifosi e la città di Milano. La visione di Foster + Partners e Manica per il Generali Stadium e il progetto di riqualificazione urbana preserveranno l'atmosfera e l'anima di San Siro, creando al contempo una nuova sede iconica per il calcio". Lo ha detto un portavoce di Oaktree, parte della piattaforma di credito di Brookfield, in occasione della presentazione del progetto del nuovo stadio di San Siro di Inter e Milan al Castello Sforzesco di Milano.