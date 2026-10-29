Nuovo San Siro, Foster: "Le curve saranno un muro di undicimila persone. La visibilità sarà ottima"

Dietro il 'Generali Stadium' ci sono la sua mente e la sua mano e quelle di un altro architetto di grido come David Manica. Il nuovo impianto sarà pronto per la stagione 2031-2032, avrà una capienza di 71.500 persone, sarà alto 60 metri e lungo 270. "Le curve - racconta sempre Foster - saranno un muro di undicimila persone, inclinate di 37 gradi, l'essenza dello stadio". L'impianto avrà una posizione leggermente sopraelevata, per rendere più fluido l'accesso, e la struttura esterna a diagonale avrà i colori della squadra impegnata in campo, blu e rosso, con la proiezione dei volti dei giocatori più importanti.