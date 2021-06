Nuovo San Siro, Inter: Zhang incontra il sindaco Sala e conferma impegno Suning

L'INCONTRO

Il presidente nerazzurro assicura il primo cittadino sulla continuità a medio-lungo termine del progetto nerazzurro

Steven Zhang lo aveva detto davanti alle telecamere qualche giorno fa e lo ha ripetuto oggi a tu per tu con il sindaco di Milano Beppe Sala: il progetto Inter per Suning è a medio-lungo termine (che per la proprietà cinese, riprendendo proprio le parole del presidente nerazzurro, significa da un minimo di 5 anni a un massimo... che non è dato sapere). Il tutto in un incontro ufficiale avvenuto oggi a Palazzo Marino. Un colloquio definito "cordiale e sereno" nel corso del quale - si legge in una nota del Comune - Steven Zhang ha rimarcato l'importanza strategica del progetto di nuovo stadio a San Siro, in particolare nell'ottica dell'auspicata ripresa economica della città.

Il sindaco Sala, ribadendo che la continuità nella proprietà dell'Inter è un aspetto fondamentale per la prosecuzione dell'iter per l'autorizzazione del nuovo stadio, ha preso atto con soddisfazione delle parole del presidente nerazzurro, che era accompagnato dall'amministratore delegato per l'area corporate Alessandro Antonello. Sala, tifoso dell'Inter, si è poi anche congratulato per la conquista del 19esimo scudetto che ha permesso di riportare a Milano il trofeo dopo dieci anni di lontananza.