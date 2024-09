Nuovo San Siro: il progetto di WeBuild. Inter e Milan ci pensano sul serio

LA RISTRUTTURAZIONE

La società italiana di costruzioni ha elaborato un piano dettagliato di rifacimento dello stadio: tra pochi giorni la risposta dei due club

Inter e Milan sembrano aver deciso: proseguiranno a giocare nello stesso stadio. È questo lo scenario più probabile in questa fase, e così l'ipotesi di restare nel nuovo San Siro sta prendendo decisamente piede. Se ne saprà di più il prossimo venerdì, quando Sala, sindaco di Milano, incontrerà i vertici di due club a Palazzo Marino. In questa sede arriverà una risposta definitiva sul progetto di ristrutturazione presentato da WeBuild.

Vedi anche Calcio Svolta per il nuovo stadio: Inter e Milan restano assieme

Ma qual è l'idea del colosso italiano delle costruzioni e dell'ingegneria civile e industriale? I lavori inizierebbero nel 2025 e durerebbero fino al 2028, sull’idea dello studio Cmr di Massimo Roj, lo stesso che ha dato vita al progetto per il nuovo stadio con la proposta della “Cattedrale di Populous” poi scartata dai club. Si tratta di un progetto ambizioso, scrive La Repubblica, che prevede il rifacimento completo di tutto il primo anello, tribune e spazi coperti, con la creazione di una nuova area comunicante con l’impianto che servirà a ospitare un ristorante, il museo e altri servizi. Lavori di manutenzione e ristrutturazione invece sia per secondo anello che per il terzo, potrebbe essere leggermente diminuita la capienza della struttura ma non di molto. Si penserebbe anche a metter mano all’area adiacente allo stadio, creando nuovi posti auto.

I costi? Si parla di circa 400 milioni a carico delle squadre, ma questo comporterebbe l’acquisto della struttura. WeBuild garantirebbe la continuità degli eventi sportivi con interventi in varie fasi. I due club, in occasione dell'incontro andato in scena negli ultimi giorni di giugno, si erano mostrati decisamente interessati. Molto positivo Giuseppe Sala: "A mio giudizio si tratta di un progetto straordinario - le parole del primo cittadino -. Ipotizza un programma di lavori della durata complessiva di tre anni con una riduzione della capacità dello stadio, nel corso dei lavori, assolutamente accettabile".

"Il progetto di Webuild prevede interventi sulla struttura esistente in nome della modernità e della sostenibilità dell’impianto - ha scritto la famosa azienda italiana -. I lavori potrebbero durare tre anni nel corso dei quali la struttura continuerebbe a funzionare. Il principio del progetto è lo stesso che ha ispirato gli interventi di riqualificazione degli altri grandi stadi europei con l’obiettivo di proteggerli e valorizzarli in quanto veri patrimoni storici e culturali non solo per gli amanti del calcio, ma per tutti".