Nuovo Ferraris, Genoa e Samp: "Sarà moderno e sostenibile"

"I costi? Al momento sono indicativi perché fino a quando non si aprirà la conferenza di servizi e quindi sarà definita la reale struttura, si sta parlando di un costo intorno ad un centinaio di milioni però non abbiamo ancora il punto fermo. L'unica certezza che abbiamo è che a fine mese il progetto è pronto e quindi sarà consegnato al comune per l'apertura della pratica" ha concluso Fiorella.