Novità 8'' per il portiere, subito test tra Primavera

Sara' sperimentata già da domani nel campionato Primavera 1 la nuova regola Ifab che punisce la trattenuta del pallone da parte del portiere oltre gli 8'' con un calcio d'angolo a sfavore. La rivoluzione modifica la regola 12 del gioco, che puniva la trattenuta con un calcio di punizione indiretta in area: l'arbitro dovrà cominciare a contare e poi scandire con le dita il countdown degli ultimi 5 secondi, e in caso la trattenuta sia più lunga assegnera' un angolo. In attesa che la norma vada a regime dalla prossima stagione, la Lega A ha dato ora indicazione ai club di Primavera 1 e agli arbitri di Can Pro di cominciare nella giornata del 7, 8 e 9 marzo il test della norma.