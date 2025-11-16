Locatelli: "Dobbiamo prenderci le nostre responsabilità e andare al Mondiale"

Sulla gestione della pressione in vista dei playoff, il capitano bianconero aggiunge: "Il mister è bravo, ma anche noi siamo responsabili e dobbiamo assumerci le nostre responsabilità. Siamo un bel gruppo, abbiamo voglia di lavorare e sappiamo quali responsabilità prenderci". E sulla fragilità negli scontri diretti: "È nostro dovere far meglio, quando abbiamo giocato contro squadra di alto livello abbiamo sempre perso. Stiamo lavorando per arrivare al Mondiale, perché ci dobbiamo arrivare, e questo si costruisce giorno dopo giorno a Coverciano quando ci vediamo".