Nonna Lina guarisce a 102 anni e Valentino Rossi le telefona

Non tutto il male viene per nuocere, si dice. E così è stato anche per Italica Grondona, per tutti Nonna Lina che a 102 anni è stata dimessa dall'ospedale San Martino di Genova dopo tre settimane di degenza e di lotta contro il coronavirus. Una storia raccontata perfino dalla Cnn, a cui la donna aveva anche confidato un sogno, quello di incontrare il suo idolo, Valentino Rossi. Detto, fatto.