Non solo basket: altra stangata per il Trapani dal Tribunale Federale

Nuova e pesantissima sanzione per il Trapani. Il Tribunale Federale Nazionale ha inflitto altri sette punti di penalizzazione in classifica al club granata di Valerio Antonini (che è anche massimo dirigente e proprietario della squadra di basket della società siciliana, recentemente penalizzata dalla federpallacanestro) per il mancato rispetto delle scadenze federali del 16 ottobre. La nuova penalità si somma agli otto punti già inflitti nei mesi scorsi (per un totale di 15 punti di penalizzazione complessivi) e ridimensiona in modo drastico la classifica (Girone C di Serie C) facendo scivolare il club a quota 19 punti e in piena zona play-out.