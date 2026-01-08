Non solo basket: altra stangata per il Trapani dal Tribunale Federale

Altri 7 punti di penalizzazione per il club granata, che scivola a quota 19 punti in piena zona play-outdi Redazione
Nuova e pesantissima sanzione per il Trapani. Il Tribunale Federale Nazionale ha inflitto altri sette punti di penalizzazione in classifica al club granata di Valerio Antonini (che è anche massimo dirigente e proprietario della squadra di basket della società siciliana, recentemente penalizzata dalla federpallacanestro) per il mancato rispetto delle scadenze federali del 16 ottobre. La nuova penalità si somma agli otto punti già inflitti nei mesi scorsi (per un totale di 15 punti di penalizzazione complessivi) e ridimensiona in modo drastico la classifica (Girone C di Serie C) facendo scivolare il club a quota 19 punti e in piena zona play-out.
Oltre ai punti di penalizzazione il club dovrà pagare una multa di 6500 euro. Inibiti per quattro mesi il presidente Valerio Antonini, così come il dirigente Vito Giacalone. Sedici mesi sono stati inflitti invece al segretario Andrea Oddo e dodici al commercialista Salvatore Castiglione.
Il club era stato deferito lo scorso 6 novembre a seguito della segnalazione della Commissione Indipendente per la verifica dell'Equilibrio economico e finanziario delle Società sportive.