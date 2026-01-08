Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
serie c

Non solo basket: altra stangata per il Trapani dal Tribunale Federale

Altri 7 punti di penalizzazione per il club granata, che scivola a quota 19 punti in piena zona play-out

di Redazione
08 Gen 2026 - 17:03
© Foto da web

© Foto da web

Nuova e pesantissima sanzione per il Trapani. Il Tribunale Federale Nazionale ha inflitto altri sette punti di penalizzazione in classifica al club granata di Valerio Antonini (che è anche massimo dirigente e proprietario della squadra di basket della società siciliana, recentemente penalizzata dalla federpallacanestro) per il mancato rispetto delle scadenze federali del 16 ottobre. La nuova penalità si somma agli otto punti già inflitti nei mesi scorsi (per un totale di 15 punti di penalizzazione complessivi) e ridimensiona in modo drastico la classifica (Girone C di Serie C) facendo scivolare il club a quota 19 punti e in piena zona play-out.

Oltre ai punti di penalizzazione il club dovrà pagare una multa di 6500 euro. Inibiti per quattro mesi il presidente Valerio Antonini, così come il dirigente Vito Giacalone. Sedici mesi sono stati inflitti invece al segretario Andrea Oddo e dodici al commercialista Salvatore Castiglione.

Il club era stato deferito lo scorso 6 novembre a seguito della segnalazione della Commissione Indipendente per la verifica dell'Equilibrio economico e finanziario delle Società sportive.

Leggi anche

Trapani, abisso senza fine: resta con un solo giocatore e abbandona il campo dopo 7 minuti

trapani
penalizzazione
valerio antonini

Ultimi video

02:06
Torino-Udinese 1-2: gli highlights

Torino-Udinese 1-2: gli highlights

01:28
Inter-Napoli chi vincerà?

Inter-Napoli chi vincerà?

01:52
Rinascita firmata Lucio

Rinascita firmata Lucio

02:03
Bufera Lazio-Fiorentina

Bufera Lazio-Fiorentina

01:53
Milan con Leao-Pulisic

Milan con Leao-Pulisic

02:17
Verso Milan-Genoa

Verso Milan-Genoa

00:38
Parma-Inter, supermoviola

Parma-Inter, supermoviola

01:52
Una gara a due facce

Una gara a due facce

01:49
Var, Conte si arrabbia

Var, Conte si arrabbia

01:34
Inter, Chivu soddisfatto

Inter, Chivu soddisfatto

01:08
MCH ARRIVO RATKOV LAZIO MCH

Lazio, Ratkov è arrivato in città

02:35
Lazio-Fiorentina 2-2: gli highlights

Lazio-Fiorentina 2-2: gli highlights

03:06
Parma-Inter 0-2: gli highlights

Parma-Inter 0-2: gli highlights

02:06
Bologna-Atalanta 0-2: gli highlights

Bologna-Atalanta 0-2: gli highlights

03:11
Napoli-Verona 2-2: gli highlights

Napoli-Verona 2-2: gli highlights

02:06
Torino-Udinese 1-2: gli highlights

Torino-Udinese 1-2: gli highlights

I più visti di Calcio

DICH SPALLETTI POST SASSUOLO DICH

Spalletti: "Guardiamo a noi stessi e facciamo le cose fatte bene"

Lazio "incatenata"

Lazio "incatenata"

SRV RULLO IL VAR DIVENTA MOVIOLA IN CAMPO? 5/1 (MUSICATO) SRV OK

Arbitri nel caos: "Il Var è diventato moviola in campo!"

CLIP MN OK MICELI MERCATO JUVENTUS 5/1 SRV

Juventus-Chiesa, contatto: ora decide il Liverpool

SRV RULLO DAVID RIGORE INFINITO 5/1 (MUSICATO) SRV

David e il rigore della discordia: i tifosi tutti contro di lui

Ansia per Sara Carbonero: ricoverata e operata d’urgenza, è in terapia intensiva

Calcio ora per ora
Vedi tutti
19:32
Torino: Casadei squalificato, a Bergamo senza l'uomo più in forma
19:24
Lecce, ancora ai box Berisha e Morente
18:13
Inter, Dumfries: "Concentrato sul rientro, ci vediamo presto"
18:11
Atalanta, Scamacca e Kolasinac verso il recupero in vista del Torino
18:10
Buffon jr regala la maglia a Morata. Alvaro ringrazia: "Giocavamo insieme quando eri un bambino"