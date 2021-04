Noisefeed Injuries, infortuni e integrità fisica dei calciatori: un database per conoscere e investire

CALCIO E TECNOLOGIA

Big Data cruciali nella scelta di un giocatore e determinanti per effettuare il migliore investimento o per preparare un match

Nel calcio versione 4.0 i Big Data sono diventati cruciali nella scelta di un giocatore, determinanti per effettuare il migliore investimento o per preparare un match. Quest’analisi arriva soprattutto da Chiavari, la Silicon Valley italiana, specializzata nelle tecnologie applicate al calcio professionistico, grazie alla storia di successo di Wyscout e adesso a quella di Noisefeed, che ha sviluppato il più grande DataBase al mondo sullo storico degli infortuni e lo studio dell’integrità fisica dei calciatori professionisti. Noisefeed Injuries è una startup innovativa ideata e creata a Chiavari nel 2017 da Nicolò Cavallo. Si tratta di una piattaforma online, con circa 25 dipendenti, un portafoglio complessivo di 60 clienti in Italia e in Europa, che offre servizi al mondo del calcio legati alla conoscenza degli infortuni di ogni calciatore professionista. E’ rivolto a Direttori Sportivi, Capi Scout, Staff Tecnici, Agenti, Agenzie e Media/TV.

Nello specifico il DataBase, grazie a meccanismo di aggiornamenti live, consente ai professionisti del settore di analizzare atleti e nello stesso tempo la possibilità di agire basandosi su dati reali. Il processo di Noisefeed Injuries parte sempre dalla raccolta dati, video e tutte le informazioni necessarie relative al quadro clinico dell’atleta mappando centinaia di migliaia di fonti verificate, grazie anche ad un software interno usato, dettagliatamente, dagli analisti impegnati nel progetto. Vengono semplificati i processi legati all’analisi e alla conoscenza dei giocatori su base Injuries. Vengono forniti dati verificati al fine di proteggere gli investimenti degli asset dei club offrendo uno strumento di lavoro semplice ed intuitivo ma allo stesso tempo con BigData estremamente avanzati.

"Lungimiranza, intuizione e determinazione - sostiene l’amministratore Delegato di Noisefeed Injuries Nicolò Cavallo - sono gli ingredienti alla base del nostro progetto, nato dopo un attento studio sulla parte medica di ogni atleta. La creazione di un Database unico, in grado di conoscere la storia clinica e l’integrità fisica di un giocatore, è la vera forza della piattaforma, utile a poter supportare le fasi di analisi, conoscenza, scouting e decisione. Spesso accade che gli addetti ai lavori finiscano nel finalizzare l’acquisizione di un atleta, senza conoscerne la storia personale e fisica per via dei tempi stretti, ad esempio come quelli dettati dal calciomercato degli ultimi due anni, o per le difficoltà relative all’accesso ad informazioni adeguate ma soprattutto verificate".

L’intuizione, come spesso accade, nasce dal mix di passione per questo sport e la capacità di saper ascoltare chi in questo sport ha un ruolo. Lo scorso marzo, in seguito allo stop dei campionati dovuto alla pandemia del Covid-19, la struttura di Noisefeed ha dedicato tanto tempo ad incontrare virtualmente Direttori Sportivi sia italiani che esteri. E’ stata notata la grande difficoltà nel processo di scouting e nei momenti decisionali ad aver accesso ad informazioni decisive legate agli infortuni per l’acquisto del calciatore. Grazie a questo l’azienda ha capito che poteva esserci un bisogno forte da colmare e si è attivata dando vita a Noisefeed Injuries, il più grande database online sulla storia clinica dei calciatori di calcio, usata da i più grandi club al mondo, Federazioni e procuratori sportivi. A novembre 2020 il prodotto è entrato nel mercato con le prime vendite della piattaforma in Italia e subito dopo in Inghilterra, Portogallo, Francia e Messico. Grazie al lavoro di oltre 25 football analysts, oggi Noisefeed ha al suo interno 400 mila calciatori presenti, 100 mila infortuni mappati, 20 competizioni live monitorate e ha in roadmap lo sviluppo della copertura di nuovi campionati.