Stop a vendita biglietti ai residenti in provincia di Bologna per l'incontro di calcio contro il Venezia in laguna. Lo ha deciso il Prefetto di Venezia "su conforme determinazione del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, condivisa in sede di Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica". L'incontro di serie A, Venezia-Bologna, si disputerà presso lo Stadio "Penzo" il 29 marzo.