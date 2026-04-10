Niente birra e wurstel: la protesta dei tifosi del Gladbach per "boicottare" il Lipsia
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Protesta insolita dei tifosi del Borussia Monchengladbach contro l'RB Lipsia: niente birra e niente wurstel allo stadio per colpire economicamente il club avversario. L'iniziativa è stata lanciata dall'associazione dei supporter Fpmg in vista della partita di sabato, con un appello chiaro: evitare qualsiasi consumo all'interno dell'impianto. L'obiettivo è ridurre al minimo le entrate generate indirettamente per il Lipsia, considerato da parte della tifoseria un modello "in contrasto con i valori tradizionali del calcio".
La protesta si inserisce in una contestazione ormai consolidata contro il club sassone: durante le partite, i tifosi del Gladbach fischiano sistematicamente il possesso palla del Lipsia nei primi 19 minuti, una forma di dissenso diventata negli anni un simbolo della mobilitazione. Il boicottaggio del catering non è casuale: i ricavi da cibo e bevande possono essere rilevanti per i club. Secondo stime di settore, grandi squadre come il Borussia Dortmund incassano circa un milione di euro a partita da queste attività, anche se il Lipsia registra numeri inferiori per capienza.
Per aggirare eventuali restrizioni (come i controlli su fischietti all'ingresso), i tifosi sono stati invitati a consumare cibo e bevande fuori dallo stadio. Per la trasferta sono previsti circa 4.700 sostenitori del Gladbach. Sul piano sportivo, però, le proteste finora non hanno portato risultati: il Moenchengladbach non ha mai vinto a Lipsia. La partita sarà inoltre segnata dal ritorno del capitano Rocco Reitz, destinato a trasferirsi proprio al Lipsia dalla prossima stagione.