Niente birra e wurstel: la protesta dei tifosi del Gladbach per "boicottare" il Lipsia

Per aggirare eventuali restrizioni (come i controlli su fischietti all'ingresso), i tifosi sono stati invitati a consumare cibo e bevande fuori dallo stadio. Per la trasferta sono previsti circa 4.700 sostenitori del Gladbach. Sul piano sportivo, però, le proteste finora non hanno portato risultati: il Moenchengladbach non ha mai vinto a Lipsia. La partita sarà inoltre segnata dal ritorno del capitano Rocco Reitz, destinato a trasferirsi proprio al Lipsia dalla prossima stagione.