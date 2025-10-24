Nicola: "Cremonese intensa contro l'Atalanta"

Il tecnico grigiorosso ha poi parlato del percorso di crescita della sua squadra, che continua a muovere passi importanti sotto il profilo dell'identità e della mentalità. "Il nostro cammino - ha spiegato - è ancora lungo. Sappiamo da dove partiamo e abbiamo chiaro dove vogliamo arrivare. Ogni partita per noi è fondamentale: dobbiamo affrontarle tutte con consapevolezza e umiltà, restando concentrati sul modo in cui vogliamo esprimerci. Non basta giocare bene un tempo o una partita, serve continuità, e questo passa attraverso il lavoro quotidiano". Sulle scelte di formazione, Nicola ha lasciato aperti diversi scenari: "ci sarà un po' di turn-over, anche in vista della trasferta di mercoledì a Genova contro il Genoa, ma non ho ancora deciso l'undici di partenza. È stata una settimana corta, visto che abbiamo giocato lunedì, ma la squadra ha lavorato bene. Voglio valutare fino all'ultimo le condizioni di tutti, anche perché chi è entrato nelle ultime gare ha dato segnali positivi".