Nicola: "Cremonese intensa contro l'Atalanta"

Alla vigilia della sfida contro l'Atalanta, in programma domani sera allo stadio Zini, l'allenatore della Cremonese Davide Nicola ha parlato in conferenza stampa del momento della squadra e delle insidie che attendono i grigiorossi contro una delle formazioni più in forma del campionato. "Affrontiamo una squadra molto solida, con giocatori importanti in ogni reparto. L'Atalanta è equilibrata, gioca con intensità e qualità e il fatto che non abbia ancora perso in campionato dimostra la sua forza. Sappiamo che sarà una gara difficile, ma anche stimolante: dovremo mettere in campo la stessa intensità mostrata contro l'Udinese".
Il tecnico grigiorosso ha poi parlato del percorso di crescita della sua squadra, che continua a muovere passi importanti sotto il profilo dell'identità e della mentalità. "Il nostro cammino - ha spiegato - è ancora lungo. Sappiamo da dove partiamo e abbiamo chiaro dove vogliamo arrivare. Ogni partita per noi è fondamentale: dobbiamo affrontarle tutte con consapevolezza e umiltà, restando concentrati sul modo in cui vogliamo esprimerci. Non basta giocare bene un tempo o una partita, serve continuità, e questo passa attraverso il lavoro quotidiano". Sulle scelte di formazione, Nicola ha lasciato aperti diversi scenari: "ci sarà un po' di turn-over, anche in vista della trasferta di mercoledì a Genova contro il Genoa, ma non ho ancora deciso l'undici di partenza. È stata una settimana corta, visto che abbiamo giocato lunedì, ma la squadra ha lavorato bene. Voglio valutare fino all'ultimo le condizioni di tutti, anche perché chi è entrato nelle ultime gare ha dato segnali positivi".
L'obiettivo, ribadisce il tecnico, resta quello di una prestazione solida e concreta: "Dobbiamo pensare a fare una partita ordinata, compatta e con la giusta concentrazione. Contro squadre come l'Atalanta non puoi permetterti cali, nemmeno per un minuto. Mi aspetto che la Cremonese giochi con coraggio e fiducia nei propri mezzi, perché è solo così che possiamo continuare a crescere".