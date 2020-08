Neymar sfida l'Atalanta: "Il mio momento migliore al Psg, vogliamo la Champions"

"Credo che questo sia il mio miglior momento a Parigi. Siamo una famiglia e abbiamo tutti lo stesso obiettivo. Vogliamo concludere la stagione con la Champions League". Lo dice Neymar attaccante del Psg, prossimo avversario dell'Atalanta, in un'intervista sul sito del club. "Questi tre anni sono stati ricchi di esperienze - aggiunge - ci sono stati momenti belli e altri più sfidanti come quando non ho potuto scendere in campo a causa degli infortuni ma con l'aiuto dei miei compagni di squadra sono riuscito a superarli".