Newcastle, prosegue il ricovero di Eddie Howe

Eddie Howe, tecnico del Newcastle, non potrà ancora tornare in campo al fianco dei suoi giocatori. Il tecnico dei Magpies non era in panchina nell'ultima gara contro il Manchester United a causa di una polmonite che l'ha costretto al ricovero in ospedale. Una situazione che, come annunciato dalla nota ufficiale del club, proseguirà anche nelle prossime due partite: “Jason Tindall e Graeme Jones guideranno la squadra contro il Crystal Palace e l’Aston Villa questa settimana, con ulteriori aggiornamenti che saranno comunicati a tempo debito”.