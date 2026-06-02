New York si tinge d'azzurro: Panucci, Baggio, Del Piero e le Fifa Legends in campo

02 Giu 2026 - 17:16
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© Ufficio Stampa

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Una giornata speciale nel cuore di New York per celebrare il calcio italiano in vista della Fifa World Cup 2026. Domenica 7 giugno il Presidente della Fifa Gianni Infantino prenderà parte a una serie di eventi dedicati alla comunità italiana e italoamericana della città, culminando con un’esclusiva partita delle Fifa Legends. Grande attesa soprattutto per la sfida benefica 7 contro 7 in programma alle ore 17 al Rocco B. Commisso Soccer Stadium della Columbia University, che vedrà protagonisti alcuni dei nomi più iconici del calcio italiano degli ultimi decenni.

Tra le Fifa Legends confermate scenderanno infatti in campo Christian Panucci, Roberto Baggio, Alessandro Del Piero, Christian Vieri, Marco Materazzi, Alessandro Nesta, Gianluca Pagliuca, Vincenzo Iaquinta e Cristian Zaccardo: un autentico concentrato di storia azzurra tra Palloni d’Oro, campioni del mondo e protagonisti delle grandi notti europee e mondiali.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra Fifa, Don Luigi Portarulo e la Grow Together Foundation, organizzazione no-profit impegnata nella promozione di attività sportive, culturali e solidali per la comunità italoamericana di New York. La giornata inizierà alle ore 12 con una Santa Messa in lingua italiana celebrata presso la storica Old St. Patrick’s Cathedral di Manhattan, seguita alle 13 da un “meet & greet” dedicato soprattutto ai più giovani, che avranno l’opportunità di incontrare da vicino i propri idoli.

Prima del calcio d’inizio si terrà inoltre un momento commemorativo guidato da Giuseppe B. Commisso insieme al Presidente Fifa Gianni Infantino. L’evento sarà gratuito e aperto al pubblico fino a esaurimento posti con registrazione obbligatoria online. La manifestazione rappresenta uno dei principali appuntamenti dedicati alla comunità italiana negli Stati Uniti nel percorso di avvicinamento alla Fifa World Cup 2026, all’insegna dei valori di inclusione, amicizia e condivisione promossi dalla Fifa attraverso il calcio.

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