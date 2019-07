Nel giorno dell'ufficializzazione del suo passaggio all'Udinese, Ilija Nestorovski dedica un pensiero alla sua ex squadra. "Palermo non meritava tutto questo!", scrive su Instagram l'attaccante macedone nella 'dida' ad una foto che lo ritrae esultare con la maglia del rosanero. "Non lo meritavano soprattutto tutti quelli che ogni giorno hanno dato l'anima per il bene di questo club. Ma la forza di ognuno si vede nei momenti di difficoltà". "Sono orgoglioso di essere stato il Capitano di questa grande squadra", aggiunge il giocatore rimasto svincolato dopo il fallimento e la retrocessione dei siculiani. "Palermo sarai per sempre casa mia".